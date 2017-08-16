Нефть дорожает на сигналах сокращения запасов в США

Цены на нефть поднимаются в ходе азиатских торгов в среду на данных о значительном падении запасов топлива в США по итогам прошлой недели на фоне сильного сезонного спроса.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 кв в среду выросла на $0,29 (0,57%) - до $51,09 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы подорожали на $0,07 (0,14%) - до $50,80 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,21 (0,44%) - до $47,77 за баррель. Контракт подешевел на $0,04 (0,08%) - до $47,55 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 9,2 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК, и аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 3,4 млн баррелей.

Кроме того, источники сообщают, что нефтедобыча на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара во вторник выросла до 230 тыс. баррелей в сутки с 200 тыс. б/с в воскресенье.

Ливия освобождена от участия в соглашении ОПЕК по снижению добычи. Тем временем Эквадор, участвующий в соглашении, намерен ограничить нефтедобычу на текущем уровне в 541 тыс. б/с, чтобы не допустить срыва условий соглашения, заявил министр нефти страны Карлос Перес.