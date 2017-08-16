Чиновникам "Укрзализныци" сообщено о подозрении в злоупотреблении властью

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении бывшему заместителю главы "Укрзализныци", действующим директору одного из департаментов ПАО "Укрзализныця" и заместителю директора одного из филиалов УЗ.

Как сообщила в среду пресс-служба НАБУ, указанным лицам 15 августа сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением)

"Должностные лица подозреваются в злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в результате чего Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины недополучила $10,2 млн доходов (на дату совершения преступления 97 млн грн)", - указано в сообщении.

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По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, используя свое служебное положение и будучи членами Тарифной комиссии Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины - коллегиального органа "Укрзализныци", уполномоченного на установление льготных тарифных ставок на осуществление грузовых железнодорожных перевозок - применили без имеющихся на то оснований на пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на грузовые перевозки.

"То есть чиновники определили, что тарифы будут льготными, если перевозчики выполнят гарантированные объемы перевозок. Перевозчики условие не выполнили, но льгота все равно была предоставлена", - отметили в НАБУ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения указанным лицам.