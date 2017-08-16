Доллар стабилен к иене и евро после роста накануне

Курс американского доллара стабилен в паре с иеной и евро после значительного роста во вторник на сильных статданных по американской экономике.

Евро торгуется к 9:12 кв в среду в районе $1,1740 против $1,1735 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость доллара составляет 110,64 иены против 110,67 иены во вторник. Курс единой европейской валюты находится к указанному времени около 129,90 иены по сравнению со 129,88 иены днем ранее.

Во вторник доллар вырос к евро на 0,4%, к иене - на 1% на сильных статданных из США.

Как стало известно накануне, розничные продажи в США в июле увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем - это самые высокие темпы роста с начала 2017 года. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит предусматривал повышение показателя на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в июне розничные продажи в США увеличились на 0,3%. Ранее сообщалось об их снижении на 0,2%.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе подскочил до 25,2 пункта с 9,8 пункта в июле. Экономисты в среднем ожидали лишь незначительного роста показателя, до 10 пунктов.