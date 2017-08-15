Курс гривни на межбанке во вторник укрепился ниже 25,6 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 25,58 грн/$1 с 25,6275 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,57-25,59 грн/$1.

В целом курс гривни укрепляется на межбанке уже девятую сессию подряд. Нацвалюта за это время подорожала на 35 коп. Более длительным в этом году был апрельский тренд, продлившийся 15 сессий подряд. Тогда гривня подорожала на 63,5 коп.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 25,5983 грн/$1 с 25,6307 грн/$1. Торговый оборот составил $296 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $348,66 млн.