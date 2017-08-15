Экономика

17:11 15.08.2017

ФГИ получил заявку на 25% акций "Донецкоблэнерго"

Фонд государственного имущества (ФГИ) получил одну заявку на аукцион по продаже 25 акций ПАО "Донецкоблэнерго", сообщается на веб-сайте ФГИ.

Фонд напоминает, что соответствующий аукцион запланирован на фондовой бирже "Иннэкс" 16 августа.

Запланированные в этот же день аукционы по продаже 25% акций ПАО "Донбассэнерго" (на "Украинской межбанковской валютной бирже") и 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго" (на бирже "Перспектива") не состоятся из-за отсутствия заявок. По этой же причине 15 августа не состоялся аукцион по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" на "Украинской бирже".

Как сообщалось, ФГИ в конце июля объявил о начале проведения биржевых аукционов по продаже акций восьми энергоснабжающих компаний (облэнерго) и энергогенерирующих компаний.

При этом, в частности, 15 августа планировались торги на УБ по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" (стартовая цена – 631,3 млн грн), 16 августа были запланированы несколько аукционов: на фондовой бирже "Иннэкс" по продаже блокпакета ПАО "Донецкоблэнерго" (стартовая цена – 143,8 млн грн), на "Украинской межбанковской валютной бирже" по продаже блокпакета ПАО "Донбассэнерго" (начальная цена – 669,2 млн грн), на бирже "Перспектива" по продаже блокпакета ПАО "Сумыоблэнерго" (стартовая цена – 370,2 млн грн). 18 августа запланированы два аукциона на бирже ПФТС: по продаже блокпакета ПАО "ДТЭК Захидэнерго" (начальная стоимость – 347,6 млн грн) и ПАО "Киевэнерго" (стартовая цена – 759,6 млн грн). 31 августа на ПФТС запланированы еще два аукциона: по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" (начальная стоимость – 728,2 млн грн) и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" (стартовая цена – 728,2 млн грн).

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