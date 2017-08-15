Страховщики опасаются избирательности при вынесении Нацкомфинуслуг решений за несвоевременное внесение информации в ЦБД

Поскольку на сегодня нет ни одной страховой компании-члена Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), которая выполняет требование положения о Централизованной базе данных (ЦБД) Бюро и вносит информацию о заключенных договорах ОСАГО в течение двух дней, выборочное применение Нацкомфинуслуг мер воздействия к определенным компаниям может свидетельствовать о предвзятом отношении к участникам рынка.

Такое мнение высказали агентству "Интерфакс-Украина" руководители и представители страховых компаний-членов МТСБУ принимавших участие в заседании Нацкомфинуслуг по заслушанию объяснений о причинах несвоевременного внесения информации в ЦБД. Рассмотрение объяснений происходило на заседании комиссии индивидуально в закрытом режиме.

"Если они хотят определить нарушение по процентному принципу, например, за квартал, то нигде не указано, с какого процента начинать - с 10% или 90%, т.е. это априори будет избирательно", - считают собеседники агентства.

Одной из причин невозможности выполнить действующую с 2010 года норму они считают несовершенство самой ЦБД МТСБУ, поскольку она построена таким образом, что не отделяет выходные и праздничные дни от рабочих. Т.е., если в пятницу выписан полис, то в понедельник уже пришла информация о его несвоевременном внесении, а значит, сразу регистрируется нарушение. И это несмотря на то, что положение о ЦБД предусматривает внесение данных в два рабочих дня.

"Данные Моторного бюро на сегодняшний момент вообще неадекватны, так как база МТСБУ учитывает выходные дни. Все, кому пришли "письма счастья" от регулятора, имеют данные за два календарных дня. Т.е. данные уже на данный момент неадекватны", - отметили члены Бюро.

Кроме того, по их словам, все страховщики и без того несут ответственность за несвоевременное внесение информации, платя дополнительные взносы в Фонд защиты потерпевших. Кроме того, существует еще и положение о дистрибуции бланков, в соответствии с которым Моторное бюро может за несвоевременную учетность ограничить выдачи бланков.

"Получается, хотят два раза наказывать за одно и то же. Мы и так уже зарегулированы, зачем сюда еще и комиссия вмешивается, нам не понятно. Тем более что это никоим образом не влияет на ответственность страховщика. Полис выписан, есть на руках у клиента, значит, компания несет ответственность", - отмечают собеседники агентства.

По их мнению, реальный срок внесения информации в ЦБД составляет пять дней.

Как показал опрос представителей компаний, страховщикам непонятна цель таких действий регулятора, повлекшая отрыв производственных ресурсов на сбор информации для отчета, потерей времени руководителей потративших день для посещения комиссии. Если это связано с пополнением бюджета, то необходимо искать причину: если с внедрением электронного полиса, то две третьих участников рынка (по объему собранным премий) поддерживают этот процесс и ждут, когда регулятор утвердит все необходимые нормативные акты.

Отвечая на вопрос, намерены ли они оспаривать действия комиссии, собеседники агентства отметили, что это зависит от принятых регулятором мер влияния: если они будут неадекватные, то оспаривать будут все, поскольку это будет прецедентом и означает, что комиссия может и далее придумывать такие меры.

Как сообщалось, Нацкомфинуслуг разослала всем членам Моторного бюро акты о нарушении лицензионных условий в связи с несоблюдением сроков по внесению информации в ЦБД на основании данных полученных от МТСБУ. Член Нацкомфинуслуг Денис Ястреб сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что комиссия 15 августа заслушает объяснение страховщиков о причинах таких действий.

При этом он отметил, что сложившаяся ситуация с получением всеми членами бюро "писем счастья" не должна быть для них новостью, поскольку комиссия и он лично многократно предупреждали о таких проверках.

"Все это делается только с одной целью: чтобы наши клиенты не пострадали вследствие того, что страховщики не выполняют законодательство и оперативно не вносят данные о полисах в базу", - отметил член Нацкомфинуслуг.