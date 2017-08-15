Поступления от оплаты парковки через мобильные приложения за первые дни выросли на 88%

В Киеве среди водителей вырос спрос на мобильные приложения для оплаты парковки, а полученные таким образом поступления увеличились на 88% за два дня, заявляет директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Сергей Симонов.

"За первые два дня внедрения безналичной оплаты, которая действует в столице с 10 августа, выручка, собранная за парковку транспортных средств через паркоматы и мобильные приложения, составляет 17 тыс 595 гривень. Из них 12 тыс 517 гривень - денежные поступления от "мобильной парковки". В сравнении с аналогичным периодом июля текущего года поступления, полученные через мобильные дополнения, увеличились на 88%", - заявляет С.Симонов.

По его словам, такие показатели "свидетельствуют о росте доверия водителей к безналичной оплате парковки и пользованию современными методами расчетов за парковку". С.Симонов отметил недопустимость обращения наличных средств на отведенных парковочных площадках столицы.

В КГГА напоминают, что рассчитаться за парковку водители могут с помощью паркомата, sms, мобильного приложения или путем приобретения месячной карточки или парковочного талона в киосках.