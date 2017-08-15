"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных поездов ко Дню независимости Украины

ПАО "Укрзализныця", в связи с повышенным спросом на перевозки в праздничные дни, назначило на пиковые даты - 24, 26, 27 и 28 августа пять дополнительных поездов.

Как сообщила пресс-служба ПАО, они будут курсировать на направлениях Киев - Днепр, Киев - Хмельницкий, Киев - Львов, Николаев - Киев, Одесса - Киев.

Поезд №179 Киев - Днепр будет курсировать 24 августа, отправление из Киева в 8:36 и прибытие в Днепр в 17:51. Обратно из Днепра отправление в 12:12 и прибытие в Киев в 22:27. Поезд будет следовать через Смелу, Знаменку, Александрию и Пятихатки. В составе поезда купейные, плацкартные вагоны и вагоны класса люкс.

Поезд №271/272 Киев - Хмельницкий будет курсировать 24 и 27 августа - отправление из Киева в 06:30 и прибытие в Хмельницкий в 12:10. Обратно из Хмельницкого поезд отправится в 13:15 и прибудет в Киев в 18:25. Поездом могут воспользоваться также жители Фастова, Казатин и Виннице. В составе поезда купейные, плацкартные вагоны и вагоны класса люкс.

Поезд №191/192 Киев - Львов будет курсировать 24 и 27 августа - отправление из Киева в 08:03 и прибытие во Львов в 17:30. Обратно из Львова отправление в 12:06 и прибытие в Киев в 21:36. Поезд будет курсировать через Казатин, Винницу, Хмельницкий, Тернополь. В составе поезда купейные вагоны и вагоны класса люкс.

Курсирование дополнительного поезда №206/205 Николаев - Киев назначено на 26 и 28 августа - отправление из Николаева в 11:53 и прибытие в Киев в 20:50. Из Киева отправление в 6:17 и прибытие в Николаев в 16:25. Поезд будет следовать через станции Мироновка и им. Т. Шевченко (Смела). В составе поезда купейные, плацкартные вагоны и вагоны класса люкс.

Поезд №224/223 Одесса - Киев будет курсировать 24, 26 и 27 августа. Отправление из Одессы в 10:37 и прибытие в Киев в 20:37, отправление из Киева в 7:54 и прибытие в Одессу в 17:51. Поездом также могут воспользоваться жители Казатина, Винницы, Жмеринки, Вапнярки, Подольской. В составе поезда купейные вагоны и вагоны класса люкс.

Билеты на эти поезда доступны на веб-сайте "Укрзализныци" и в железнодорожных кассах.