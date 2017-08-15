Билл Гейтс выделил на благотворительность $4,6 млрд акциями Microsoft

Билл Гейтс выделил на благотворительность $4,6 млрд в виде 64 млн акций основанной им компании Microsoft.

Это крупнейшее его пожертвование с 2000 года, отмечает CNBC.

Выделенная сумма составляет около 5% состояния миллиардера, сообщается в документах, направленных им в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В результате доля Б.Гейтса в Microsoft сократилась до 1,3%.

Пожертвование было сделано 6 июня, его получатель не уточняется.

Ранее пожертвования основателя Microsoft направлялись в Фонд Билла и Мелинды Гейтс (его супруги), который занимается совершенствованием системы образования в США, поддержкой здравоохранения в бедных странах и борьбой с голодом.

Самое крупное благотворительное пожертвование Б.Гейтс сделал в 1999 году, тогда он передал на эти цели акции Microsoft стоимостью $16 млрд, а год спустя - стоимостью $5,1 млрд.

В целом с 1994 года супруги потратили на благотворительность почти $50 млрд. В июле текущего года состояние Б.Гейтса оценивалось примерно в $90 млрд, он делит первое место по этому показателю в мире с основателем Amazon Джеффом Безосом.