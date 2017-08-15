Экономика

10:20 15.08.2017

Госбанки в Украине возобновили выдачу "теплых кредитов"

Государственные банки 14 августа возобновили выдачу кредитов на повышение энергоэффективности, т.н. "теплых кредитов", для населения и ОСББ в Украине, сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережения Украины.

"Теперь все любители утеплить свое жилье, заменить газовый котел на твердотопливный и создать энергоэффективный дом могут присоединиться к правительственной программе. Этим случаем воспользовалось уже около 300 тысяч семей. Безвозвратная государственная финансовая помощь гарантирована. Главное - сознательно подойти к вопросу энергосбережения и подготовки к зиме", - прокомментировал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Как отмечается в сообщении, благодаря программе можно значительно сэкономить при внедрении энергоэффективных мер и впоследствии уменьшить коммунальные платежи. Наилучший эффект достигается при полном утеплении дома. В частности, по данным ОСББ-участников программы, после комплексной термомодернизации счета за отопление уменьшаются вдвое и даже более.

С начала действия программы "теплых кредитов" ею воспользовалось около 300 тысяч домохозяйств, которые привлекли почти 4 млрд гривень. Правительство, в свою очередь, возместило им около 1,6 млрд гривень.

В Госэнергоэффективности напоминают, что правительство недавно дополнительно выделило 400 млн грн. на программу "теплых кредитов".

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