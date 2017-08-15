Экономика

09:57 15.08.2017

Газпром: санкции США могут повлиять на ряд проектов, но стратегия не меняется

"Газпром" пока не планирует менять стратегические направления деятельности и корректировать перечень приоритетных проектов из-за принятия США нового закона о санкциях в отношении России.

Как говорится в квартальном отчете концерна, "введенные санкции потенциально могут оказать влияние на реализацию отдельных проектов компании, привести к отклонениям от планируемых проектных показателей, однако на текущий момент не являются основанием для изменения стратегических направлений деятельности или корректировки перечня приоритетных проектов ПАО "Газпром", определенного Долгосрочной программой развития".

"Газпром много лет целенаправленно проводит политику импортозамещения, стимулируя внедрение передовых технологий и решений российскими производителями. Благодаря этой работе доля импорта в общем объеме материально-технических ресурсов, поступивших дочерним обществам и организациям "Газпрома", снизилась", - подчеркивается в сообщении.

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