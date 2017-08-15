Экономика

09:30 15.08.2017

"Укрэнерго" предлагает снизить тариф компании на 10% с 2018г

НЭК "Укрэнерго" предлагает Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уменьшить тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям на 10% (на 0,693 коп/кВт*ч) – до 6,24 коп/кВт*ч с 2018 года, сообщил глава компании Всеволод Ковальчук.

"Мы предлагаем уменьшить на 10% по сравнению с 2017 годом … Уверены, что сможем обеспечить высокое качество наших услуг, высокую надежность передачи электроэнергии и высокие темпы обновления основных фондов, используя меньше тарифных средств, несмотря на инфляцию, рост заработных плат", - написал он на своей странице в Facebook.

В.Ковальчук добавил, что предложенный размер тарифа не предусматривает дополнительных резервов, но он сбалансирован.

По мнению главы "Укрэнерго", высокая стоимость электроэнергии сдерживает развитие промышленного производства.

Как сообщалось, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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"Укрэнерго" предлагает уменьшить тариф компании на 10% с 2018 года

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