Фондовые индексы Украины в понедельник незначительно повысились

Украинский рынок акций завершил торги в понедельник умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,3% - до 1131,71 пункта, индекс ПФТС – на 0,12%, до 288,03 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,8 млн грн, в том числе акциями 6,1 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 1,3 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее сильно подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,73%), "Мотор Сичи" (+0,84%) и "Центрэнерго" (+0,46%).

Снизились в цене только акции "Укрнафты" (-1,9%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+1,3%) и "Центрэнерго" (-0,4%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,47% - до 607,2 пункта при объеме торгов 1 млн злотых (7,06 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги Coal Energy (-6,67%), "Астарты" (-1,22%) и "Милкиленда" (-0,6%).

Выросли в цене акции "Агротона" (+2,87%) и KSG Agro (+2,84%).