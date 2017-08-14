Украина за 7 мес. сократила выпуск кокса на 21,4%

Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-июле 2017 года сократили производство металлургического кокса 6%-ной влажности на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 5,946 млн тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении коксохимических предприятий "Укркокс" (Днепр), в июле выпущено 906 тыс. тонн кокса, в предыдущем месяце - 864 тыс. тонн.

Как сообщил генеральный директор "Укркокса" Анатолий Старовойт, в июле коксохимические предприятия продолжили наращивание объемов производства продукции.

"Металлурги увеличили объемы производства, возобновил работу Днепровский меткомбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), поэтому спрос на кокс увеличился и коксохимы нарастили поставки. Авдеевский КХЗ практически вышел на полную мощность, также увеличил выпуск кокса "Евраз-Южкокс", тогда как ранее у него были сложности с реализацией продукции", - пояснил собеседник агентства.

Гендиректор не смог ответить на вопрос, с кем ведутся переговоры по приобретению ЧАО "Евраз Южкокс" (Каменское Днепропетровской обл.), но предположил, что возможным покупателем может являться корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) или другие структуры, ориентированные на обеспечение ДМК коксом.

Касаясь снабжения коксохимических заводов коксующимися углями, А.Старовойт констатировал, что под существующие объемы производства металллопродукции и соответствующие объемы кокса углей достаточно, с учетом импортных поставок.

"По углям - на этот объем их достаточно. Импортируют, в основном, из США, РФ и немного ArcelorMittal завозит из Казахстана", - добавил топ-менеджер.

Ранее А.Старовойт сообщал, что соотношение украинских и импортных углей сохраняется на уровне 26-28% и 74-72%.

Гендиректор "Укркокса" также сообщал, что КХЗ ориентируются на общую выплавку объема чугуна на украинских заводах, без неконтролируемой территории, на уровне 18,8 млн тонн по году.

Как сообщалось, Украина в 2016 году импортировала из РФ 7 млн тонн углей. В 2017 году рассчитывает, в частности, на 3,5 млн тонн коксующихся углей собственной добычи, плюс 4 млн тонн импортировать из дальнего зарубежья - США, Канады, Индонезии. Также на импорт из России.

КХЗ Украины в 2016 году увеличили производство металлургического кокса на 9,6% по сравнению с 2015 годом - до 12,723 млн тонн.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа