ПриватБанк подал в исполнительную службу заявление о принудительном взыскании с депутата Мосийчука более $53 тыс.

ПриватБанк (Киев) обратился в государственную исполнительную службу (ГИС) с заявлением взыскать с народного депутата Игоря Мосийчука $53,263 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе финучреждения.

По данным пресс-службы, указанная задолженность включает $6,7 тыс. долга по телу кредита, привлеченного в конце 2007 года, $4,525 тыс. начисленных процентов, $1,68 тыс. комиссии, $37,811 тыс. пени и $2,535 тыс. штрафа.

Как сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" И.Мосийчук, указанный кредит, номинальным объемом $20 тыс., был привлечен для финансирования ремонта квартиры в Василькове Киевской области под залог этой же квартиры.

Как утверждает И.Мосийчук, он перестал обслуживать обязательства по кредиту в августе 2011 года, когда был арестован в рамках дела о так называемых "Васильковских террористах".

В то же время в пресс-службе банка сообщили, что последний платеж по указанному кредитному договору был совершен 1 июля 2009 года в объеме $900, после чего клиент перестал обслуживать свои обязательства, что и побудило ПриватБанк обратиться в исполнительную службу с требованием взыскать с должника задолженность. Соответственно 17 июля 2009 года Васильковской государственной исполнительной службой (ГИС) было открыто исполнительное производство.

По данным И.Мосийчука для погашения остатка долга по кредиту и закрытия указанного производства он распорядился продать свой автомобиль.

По данным ПриватБанка, 6 октября 2011 года было вынесено постановление об окончании исполнительного производства по причине внесения $12,060 тыс. в счет выполнения обязательств по кредиту.

После зачисления указанных средства в счет погашения просроченного тела кредита, задолженность по кредиту составила $24,233 тыс., из которых: задолженность по телу кредита – $6,7 тыс., задолженность по процентам – $4,444 тыс., задолженность по комиссии – $1,48 тыс., задолженность по пене – $10,425 тыс. и штрафы – $1,152 тыс., в связи с чем ПриватБанк 5 сентября 2012 года обратился в Васильковский районный суд Киевской области с требованием обратить взыскание на предмет залога.

Дальнейшие судебные тяжбы с кредитором были проиграны банком и он лишился права взыскания задолженности именно путем обращения взыскания на предмет залога. Вместе с тем, сам кредитный договор расторгнут не был и обязательства перед банком по погашению кредита денежными средствами остались в силе.

Поскольку с октября 2011 года по кредиту не было совершено ни одного погашения, ПриватБанк 3 августа 2016 года вновь обратился за получением исполнительной нотариальной надписи, однако уже с требованием о взыскании денежных средств в размере $53,263 тыс. по кредитному договору непосредственно с клиента И.Мосийчука.

Соответственно 27 июля 2017 года было открыто исполнительное производство в Печерском районном ГИСе и получено постановление о списании средств в счет погашения долга.