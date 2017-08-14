Депутаты предлагают повысить специфическую ставку акциза на сигареты

Специфическая ставка акцизного налога на табачные изделия с 1 января 2018 года может вырасти на 33% - до 592,59 грн за 1 тыс. шт. при повышении адвалорной ставки с 12% до 20%.

Соответствующий законопроект № 6683-1 зарегистрирован в парламенте 21 июля. Авторы документа – Оксана Юринец, Андрей Антонищак, Ярослав Дубневич, Николай Люшняк, Роберт Горват (все - БПП), Игорь Лапин, Игорь Васюник (оба - "Народный фронт"), Татьяна Острикова ("Самопомич"), Денис Силантьев ("Радикальная партия Олега Ляшка") и др.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что предложенное повышение ставок обеспечит дополнительные поступления в бюджет в размере 11,8 млрд грн в год.

"Такие изменения в налогообложении табачных изделий позволят установить удельный вес акцизного налога в цене табачных изделий на уровне 60% как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - говорится в документе.

По мнению авторов законопроекта, предложенное повышение акцизных ставок уменьшит риски тенизации рынка и справедливо распределит нагрузку на все сегменты табачного рынка, его потребителей и производителей.