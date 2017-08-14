Укрэксимбанк реструктуризировал на 6 мес. обязательства "Богдан-Моторс" на 150,7 млн грн

Государственный Укрэксимбанк согласился до 31 января 2018 года реструктуризировать обязательства автомобильной корпорации "Богдан Моторс" на 150,689 млн грн, сообщается в постановлении Хозяйственного суда Киева от 4 августа, текст которого обнародован в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, Укрэксимбанк в 2014 году обратился в Хозсуд Киева с требованием взыскать с "Богдан-Моторс" 176 млн 16,228 тыс. грн, в том числе 150,495 млн грн основного долга по облигациями серии "В" со сроком обращения до 31 октября 2017 года, 24 млн 12,982 тыс. грн начисленного по ценным бумагам процентного дохода, 1 млн 212,655 тыс. грн инфляционных расходов, 295,591 тыс. грн просрочки в расчете 3% годовых и 73,08 тыс. грн судебного сбора. Суд решением от 21 августа 2014 года удовлетворил требование истца.

Затем автомобильная корпорация подала встречный иск о рассрочке обязательств в рамках решения суда от 21 августа 2014 года. Суд удовлетворил заявление корпорации 5 февраля 2015 года, однако после дальнейших судебных тяжб между сторонами это решение суда было отменено.

В связи с этим "Богдан-Моторс" подала повторное заявление о рассрочке обязательств в рамках решения суда от 21 августа 2014 года. Укрэксимбанк в ответе суду указал, что корпорация с августа 2014 года частично погасил задолженность по облигациям и продолжает ее обслуживать, соответственно банк не возражает относительно рассрочки остатка обязательств.

Суд решением от 4 августа постановил удовлетворить исковое заявление "Богдан Моторс" и рассрочить остаток задолженности корпорации перед банком в объеме 150 млн 689,308 тыс. грн. Согласно графику рассрочки, корпорация 31 августа, 30 сентября, 31 октября и 31 ноября 2017 года должна выплатить банку по 500 тыс. грн, 31 декабря 2017 года и 31 января 2018 года – по 74 млн 344,654 тыс. грн.

ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан".

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация единственная в Украине в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В настоящее время завод в Черкассах легковые автомобили не выпускает, на его мощностях, в частности, налажена сборка грузовых автомобилей "Богдан", МАЗ, КУНГов многоцелевого использования.

"Богдан Моторс" завершила январь-июнь 2017 года с чистым убытком в размере 1 млрд 703,5 млн грн (по МСФО), что почти в 12 раз больше аналогичного показателя первого полугодия 2016 года. Ее чистый доход за отчетный период незначительно сократился, составив 167,11 млн грн.