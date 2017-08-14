Нормы обеспечения надежности и снижения рисков накопительной системы пенсионного страхования должны распространяться на страховщиков

В связи с тем, что именно страховым организациям предоставлено исключительное право на осуществление страхования и выплату пожизненных пенсий за счет средств накопительной системы пенсионного страхования важно на них распространить нормы, касающиеся обеспечения надежности и снижения рисков накопительной системы пенсионного страхования.

Отметил в ходе обсуждения проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования" вице-президент ЛСОУ Сергей Тарасов, слова которого приводятся в пресс-релизе Лиги.

"Создание системы обеспечения сохранности пенсионных активов является одним из важнейших составляющих накопительной системы пенсионного страхования. Именно поэтому включение норм по обеспечению, обеспечения надежности и снижения рисков накопительной системы пенсионного страхования является сильной стороной законопроекта", подчеркнул он.

Законопроектом предусмотрен целый ряд механизмов и способов обеспечения, обеспечения надежности и снижения рисков накопительной системы пенсионного страхования. В частности: изменениями устанавливается, что "государство гарантирует застрахованным лицам, которые являются участниками накопительной системы пенсионного страхования, сохранность принадлежащих им пенсионных активов в накопительной системе пенсионного страхования, инвестированные в облигации внутреннего государственного займа, которые размещены на депозитах в государственных банках и / или инвестированы в сберегательные (депозитные) сертификаты государственных банков".

Кроме того предлагается, что негосударственные пенсионные фонды, участвующих в накопительной системе пенсионного страхования, должны быть участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Кроме этого, предусмотрено и другие дополнительные критерии допуска пенсионных фондов к участию в накопительной системе пенсионного страхования. Предполагается, что в случае ликвидации платежеспособного юридического лица требования негосударственных пенсионных фондов удовлетворяются в третью очередь, а также применяются ограничения инвестиционной деятельности с пенсионными активами накопительной системы пенсионного страхования.

Проектом закона предусмотрено внесение изменений в базовых пенсионных законов <Об общеобязательном государственном пенсионном страховании> и <О негосударственном пенсионном обеспечении>, а также в другие законодательные акты, которые позволят обеспечить необходимые правовые и регулятивные условия для внедрения второго уровня системы общеобязательного пенсионного страхование с 1 января 2018 года.