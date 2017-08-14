Экономика

17:44 14.08.2017

"Укртрансгаз" объявил повторный тендер на страхование пожарных дружин своих филиалов на 4,9 млн грн

ПАО "Укртрансгаз" (Киев) 11 августа объявило тендер на обязательное личное страхование работников ведомственной и местной пожарной охраны и членов добровольных пожарных дружин (команд) своих филиалов.

Как сообщается в системе электронных закупок Prozorro, на тендер выставлены два лота.

Лот 1 касается страхование пожарных дружин филиалов "Укртрансгаза" - "Львовтрансгаз", "Прикарпаттрансгаз","Черкасытрансгаз". Ожидаемая цена по первому Лоту 2,53 млн грн. Сумма тендерного обеспечения 75 тыс. грн.

Лот 2 - "Киевтрасгаз", "Харьковтрансгаз", "Укргазпромбуд". "Институт транспорта газа", Управление "Укргазтесвязь", "Укргазэнергосервис", "Техдиагаз", "Агрогаз". Ожидаемая цена 2,402 млн грн Сумма тендерного обеспечения 72 тыс. грн.

Общая ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 4,933 млн грн.

Срок поставки услуг с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года.

Последний день подачи заявки на участие -11 сентября , начало аукциона 17 октября.

Как сообщалось 10 августа, "Укртрансгаз" отклонил предложения всех участников аналогичного тендера тендера. В тендере принимали участие страховые компании "Арсенал Страхование", "Финекс", "Арма", Vuso (все Киев).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Глава ФГИ ожидает продажи большинства из 8 блокпакетов энергокомпаний на биржевых торгах в августе

"Южмаш" опровергает предположения NYT о причастности к ракетной программе КНДР и расценивает их как провокацию

ГПУ проводит обыски в "Укргазвыдобування"

В МЭРТ пояснили, что будет с киностудией Довженко

Минфин выступает за сокращение количества получающих академстипендии студентов до 25% в 2018

ПОСЛЕДНЕЕ

Укрэксимбанк реструктуризировал на 6 мес. обязательства "Богдан-Моторс" на 150,7 млн грн

Нормы обеспечения надежности и снижения рисков накопительной системы пенсионного страхования должны распространяться на страховщиков

Количество мобильных приложений в Китае превысило 4,02 млн

ФГИ обеспечит максимальную публичность биржевых торгов блокпакетами энергокомпаний

"Энергоатом" за 7 мес. увеличил производство электроэнергии на 14%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА