"Укртрансгаз" объявил повторный тендер на страхование пожарных дружин своих филиалов на 4,9 млн грн

ПАО "Укртрансгаз" (Киев) 11 августа объявило тендер на обязательное личное страхование работников ведомственной и местной пожарной охраны и членов добровольных пожарных дружин (команд) своих филиалов.

Как сообщается в системе электронных закупок Prozorro, на тендер выставлены два лота.

Лот 1 касается страхование пожарных дружин филиалов "Укртрансгаза" - "Львовтрансгаз", "Прикарпаттрансгаз","Черкасытрансгаз". Ожидаемая цена по первому Лоту 2,53 млн грн. Сумма тендерного обеспечения 75 тыс. грн.

Лот 2 - "Киевтрасгаз", "Харьковтрансгаз", "Укргазпромбуд". "Институт транспорта газа", Управление "Укргазтесвязь", "Укргазэнергосервис", "Техдиагаз", "Агрогаз". Ожидаемая цена 2,402 млн грн Сумма тендерного обеспечения 72 тыс. грн.

Общая ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 4,933 млн грн.

Срок поставки услуг с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года.

Последний день подачи заявки на участие -11 сентября , начало аукциона 17 октября.

Как сообщалось 10 августа, "Укртрансгаз" отклонил предложения всех участников аналогичного тендера тендера. В тендере принимали участие страховые компании "Арсенал Страхование", "Финекс", "Арма", Vuso (все Киев).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.