Экономика

17:43 14.08.2017

Количество мобильных приложений в Китае превысило 4,02 млн

В Китае в первом полугодии количество мобильных приложений превысило 4,02 млн, сообщает министерство промышленности и информатизации страны.

Наибольшее число приложений приходится на мобильные игры, которых насчитывалось на конец июня 1,17 млн. Далее следуют сервисы для повседневных нужд и электронная торговля (e-commerce).

Самыми скачиваемыми приложениями стали мобильные системные инструменты, за которыми идут игры и приложения для проигрывания звуковых и видеоматериалов, сообщает агентство "Синьхуа".

Согласно докладу министерства, выручка крупных китайских предприятий в интернет-секторе и связанных с этим отраслях в январе-июне составила 284,3 млрд юаней ($42,68 млрд), что на 24,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Наилучшими были показатели платформ для e-commerce, общая выручка которых подскочила на 42,9% - до 107,4 млрд юаней.

Как сообщалось, на конец июня количество пользователей интернета в Китае составляло около 751 млн человек, а количество пользователей мобильного интернета - 724 млн человек.

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