Глава ФГИ ожидает продажи большинства из 8 блокпакетов энергокомпаний на биржевых торгах в августе

Предварительная заинтересованность, проявленная потенциальными покупателями к объявленным Фондом госимущества (ФГИ) Украины на август биржевым аукционам по продаже блокирующих пакетов акций в размере 25% уставного капитала восьми энергокомпаний, позволяет ожидать продажи большинства из них, сообщил и.о. главы ФГИ Дмитрий Парфененко.

"Как только мы выставили (пакеты на биржу – ИФ) – это было 24 июля - сразу же почувствовались конъюнктура и интерес. У нас есть ощущение, что большинство из восьми будут гарантировано проданы", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, пока наименьшая вероятность продажи у акций "Донбассэнерго", предложенная Фондом цена которых в разы выше той, по которой они сейчас торгуются на рынке.

"Там (в "Донбассэнерго" – ИФ) основная часть активов находится на неподконтрольных территориях. Вряд ли кто рискнет", – пояснил ситуацию замглавы Фонда Юрий Никитин.

Он добавил, что существуют также опасения о возможности продажи блокпакета акций "Одессаоблэнерго".

"Думаю, мажоритарные собственники (VS Energy – ИФ) понимают, что мы их не допустим, а есть ли другие покупатели на этот пакет?", – описал он ситуацию.

Замглавы Фонда подчеркнул, что ФГИ четко соблюдает условие закона о приватизации госимущества о недопуске к торгам резидентов страны-агрессора и способен обеспечить выполнение этого условия в ходе предстоящей продажи.

Ю.Никитин напомнил, что у "Одессаоблэнерго" есть еще один миноритарный акционер-потенциальный покупатель, однако сейчас у него сложное финансовое состояние.

По его словам, для блокпакетов акций этих компаний может быть подготовлен другой механизм продажи, возможно, частями, однако пока говорить об этом преждевременно.

Отвечая на вопрос о том, почему начальные цены акций "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Захидэнерго" оказались чуть ниже текущих котировок на "Украинской бирже", Ю.Никитин указал, что при их определении учитывался средний курс на биржах за последние полгода.

"По "Днипроэнерго" средний курс был 442 грн за акцию, а мы поставили 488 грн, по "Захидэнерго" – 96,88 грн, а мы ставим 108 грн, так что премия присутствует", – отметил он.

И.о. главы ФГИ Д.Парфененко добавил, что объемы торгов на биржах были минимальными. По его словам, при таких объемах существует вероятность манипулирования стоимостью.

"Проводится искусственная сделка в 0,5% – и покупается то ли по завышенной, то ли по заниженной цене. Но это не значит, что эти 0,5% можно экстраполировать на все 100% или 25% -так оно не работает", – пояснил он.

По его словам, после официального объявления о продаже представители ФГИ контактировали с владельцами контрольных пакетов акций.

"Это просто наша работа. Но это было сделано после публикации объявлений о продаже, а не до того. Реакция следующая – все сдержаны, но видно, что заинтересованы. Их ответ такой: мы готовимся. Будут брать или не будут – так прямо никто не говорит", – сказал Д.Парфененко.

И.о. главы Фонда призвал реально оценивать ситуацию.

"В случае, если они (существующие мажоритарные владельцы – ИФ) купят эти оставшиеся пакеты акций, это будет не более чем их доплата за приобретение контрольного влияния, которое они уже получили ранее", - сказал Д.Парфененко.

Он еще раз подчеркнул, что выставление этих блокпакетов акций на биржевую продажу является на сегодня наиболее оптимальным вариантом, так как позволит приблизиться к выполнению бюджетного плана приватизации (17,1 млрд грн – ИФ) в отсутствие возможности выставить сейчас другие привлекательные объекты и соответствует решениям правительства и меморандуму украинских властей с Международным валютным фондом.

И.о. главы ФГИ добавил, что тянуть с их выставлением после августа нельзя, так как это потребует новой оценки пакета, что сопряжено с дополнительными финансовыми расходами и рисками, что владельцы компаний могут затянуть этот процесс.

Как сообщалось, ФГИ выставил на продажу с 15-го по 31-е августа на фондовых биржах по 25% акций восьми энергокомпаний: энергогенерирующих "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "Донбассэнерго" и энергоснабжающих "Одессаоблэнерго", "ДТЭК Днипрооблэнерго", "ДТЭК Донецкоблэнерго", "Киевэнерго" и "Сумыоблэнерго". Общая начальная стоимость блокпакетов определена в 4,1 млрд грн.

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