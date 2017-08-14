Экономика

17:04 14.08.2017

"Энергоатом" за 7 мес. увеличил производство электроэнергии на 14%

НАЭК "Энергоатом" в январе-июле 2017 года увеличил производство электроэнергии на 14% (на 6 431,7 млн кВт*ч) – до 52 315,6 млн кВт*ч, сообщила пресс-служба компании.

По итогам 7 мес. "Энергоатом" отпустил в рынок 49 188,7 млн кВт*ч электроэнергии, что на 14,3% (на 6 150,8 млн кВт*ч) больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Коэффициент использования установленной мощности по итогам отчетного периода составил 74,2% (против 64,7% в январе-июле 2016 года).

Как сообщалось, "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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