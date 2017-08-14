"Южмаш" опровергает предположения NYT о причастности к ракетной программе КНДР и расценивает их как провокацию

В ГП "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ЮМЗ, Днепр) опровергают озвученные в издании The New York Times предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР и расценивают их как попытку дискредитировать ЮМЗ и Украину.

"Предположение авторов публикации и процитированного ими "эксперта" касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности: "Южмаш" никогда ранее не имел, и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. "Южмаш" как государственное предприятие полностью соблюдает требования Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), участником которого Украина является с 1998 года", - подчеркивается в официальном заявлении ЮМЗ, полученном агентством "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем" не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт - РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя Vega, предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам, в том числе, по силе тяги, не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения", - уточняют в ЮМЗ.

Вместе с тем, в ЮМЗ акцентируют: "Факты, изложенные в публикации, не соответствуют действительности: в частности, "Южмаш" не только не является основным производителем ракет для РФ, но и вообще не поставляет в РФ ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, включая ракетные двигатели".

"Южмаш" выражает искреннее сожаление по поводу опубликованной сингапурской редакцией The New York Times статьи провокационного характера, основанной на некомпетентном "экспертном" мнении. Огорчительной также является позиция ряда украинских СМИ, допустивших распространение дискредитирующих "Южмаш" и Украину фантазий без попыток уточнить информацию непосредственно на предприятии", - резюмируют в ЮМЗ.

В понедельник The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР МБР Hwasong-14, оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.

Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, "оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости".

ГП "Южмаш" - одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения.

Как сообщалось, США в связи с введенными в 2014 году Конгрессом ограничениями на ВТС с РФ ввиду аннексии Крыма, до 2019 года планируют полностью отказаться от российских двигателей РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе (ULA). Поставки РД-181, которыми оснащаются новые РН Antares для МКС, ограничены гражданской сферой. В объявленном в июне 2015 года ВВС США конкурсе по разработке двигателей взамен российских РД-180, приняло участие украинское ГКБ "Южное" (Днепропетровск) со своим новым жидкостным РД-815.

В настоящее время США ускоряют реализацию программы создания РН Vulcan нового поколения для ВВС США. Согласно подписанному в феврале 2016 года Пентагоном контракту с ULA, проект должен быть реализован до конца 2019 года. Американская Aerojet Rocketdyne, согласно подписанному с Пентагоном контракту должна обеспечить до конца 2019 года разработку нового AR1 на замену РД-180.