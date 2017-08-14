Эксперты указывают на продолжающийся рост цен на металлопродукцию и прогнозируют сохранение благоприятной конъюнктуры

Цены на металлопродукцию на региональных рынках продолжают расти вследствие положительной динамики в Китае из-за ограничений производства, роста спроса и удорожания сырья, что повлекло за собой повышающий тренд на других рынках.

Согласно пресс-релизу госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ), Китай остается лидером в установлении цен на региональных рынках заготовки, арматуры и катанки.

В первую декаду августа внутренние китайские цены на заготовку выросли на $40, до $570-580/тонна exw с НДС, экспортные котировки поднялись на $23, до $490-525/тонна fob. Повышательный тренд наблюдался на рынке арматуры и катанки, внутренние цены на $32-36, до $625-635/тонна exw (арматура) и $635-645/тонна exw с НДС (катанка). На экспортных направлениях цены на китайскую арматуру поднялись на $48, до $545-565/тонна fob.

"Столь быстрый рост вызван устойчивым спросом, на фоне озвученных директив китайского правительства об ограничении производства на севере страны в отопительный период с целью сокращения вредных выбросов на 50%. Уже в сентябре текущего года власти намерены ужесточить экологические проверки в провинции Хэбей и останавливать не прошедшие контроль мощности", - комментирует рыночную ситуацию эксперт "Укрпромвнешэкспертиза" Гнитецкий Олег, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, стремительный рост китайских цен способствовал наращиванию котировок производителями в других регионах.

Турецкие цены на внутреннем и импортном рынке заготовки к середине августа выросли на $20 и $35, до $490-510/тонна exw и $500-520/тонна cfr соответственно. Катализатором роста цен стали увеличение продаж арматуры и катанки, а также удорожание лома в регионе.

Несущественно повысились турецкие экспортные цены на арматуру - к концу первой декады августа рост на $20, до 520-530/тонн fob из-за сопротивления ближневосточных импортеров и затишья в ЕС. Более оптимистично для турецких экспортеров складывается ситуация в США. Импортные цены на арматуру к середине августа поднялись на $25, до $547-567/тонна cfr, катанка подорожала на $40, до $565-575/тонна cfr.

Эксперт отмечает, что на Ближнем Востоке существенно выросли цены на заготовку. Внутренние цены в Иране за прошедшую неделю прибавили $40-45, до $510-515/тонна exw с НДС, стоимость экспортных контрактов в середине недели составляла $495/тонна. Цены на арматуру также росли. С начала августа в ОАЭ отпускные цены на арматуру сентябрьского производства выросли против предыдущего месяца на $51-52, до $560-561/тонна exw. В Иране котировки поднялись до $540-560/тонна exw.

Усиливающиеся повышательные настроения на региональных рынках Китая и Турции позволили производителям СНГ продолжить наращивать экспортные котировки. Экспортеры СНГ пытаются выйти на максимально высокие цены $540/тонна fob (арматура) и $550/тонна fob (катанка), но пока встречают сопротивление в странах MENA.

Согласно прогнозам экспертов УПЭ, благоприятная конъюнктура вследствие превышения спроса над предложением позволит в ближайший месяц поддерживать восходящий тренд на заготовку, и нарастить экспортные котировки в портах Черного моря еще на $10-15. Значительное подорожание заготовки и сырья, распродажа почти всей сентябрьской продукции также позволят в ближайший месяц повысить цены на арматуру и катанку в портах Черного моря на $15-25.