ИМК завершил уборку озимой пшеницы, намолотив 78,1 тыс. тонн

Агрохолдинг ИМК собрал 78,1 тыс. тонн озимой пшеницы с 13,7 тыс. га.

Согласно пресс-релизу холдинга в понедельник, урожайность этой культуры составила 5,7 т/га (в бункерном весе), что на 19% выше аналогичного показателя 2016 года, и является рекордом за все 11 сезонов выращивания озимой пшеницы в ИМК.

"Несмотря на сложные погодные условия, как в период посева озимых осенью 2016 года, так и в течение всего периода вегетации, и на стадии налива зерна, производственной команде ИМК удалось получить достойный результат по озимой пшенице, благодаря интенсификации технологии выращивания, а именно: выбору высокопроизводительных сортов иностранной селекции, усилению системы питания и системы защиты", - цитируется в сообщении операционный директор ИМК Александр Вержиховский.

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля и производством молока в Украине. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

Агрохолдинг обрабатывает 136,6 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

ИМК в первом квартале 2017 года сократил чистый убыток на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $5,681 млн, выручка выросла на 38,1% - до $36, 99 млн.

ИМК в 2016 году увеличил чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2015 годом – до $21,8 млн. Выручка сократилась на 11% - до $124,74 млн. Показатель EBITDA составил $59 млн, что на 10% ниже, чем в 2015 году.