Доллар дорожает к евро и иене, фунт дешевеет

Курс доллара США поднимается к основным мировым валютам в ходе торгов в понедельник, восстанавливаясь после снижения в конце прошлой недели.

Пара евро/доллар торгуется к 15:40 кв на уровне $1,1793 по сравнению с $1,1821 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара к десяти основным мировым валютам вырос максимальными темпами более чем за неделю.

Доллар относительно иены опустился в ходе торгов до 109,61 иены против 109,19 иены в пятницу. Пара евро/иена торгуется в понедельник на уровне 129,26 иены по сравнению с 129,08 иены на закрытие торгов на прошлой неделе.

Иена в целом проигнорировала сильные статданные из Японии, отмечают аналитики Saxo Bank. Как сообщалось, ВВП Японии во втором квартале вырос по итогам шестого квартала подряд. Повышение составило 4% в годовом выражении, что стало лучшим показателем с начала 2015 года. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на 2,5%.

Также инвесторы следят за развитием ситуации вокруг Северной Кореи. После обмена жесткими высказываниями и угрозами на прошлой неделе обе стороны несколько смягчили риторику.

В частности, в воскресенье министр обороны США Джим Мэттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявили, что администрация американского президента Дональда Трампа рассчитывает найти дипломатические способы для того, чтобы сделать Северную Корею зоной, свободной от ядерного оружия.

Курс фунта стерлингов опускается на 0,1% к евро и на 0,3% к доллару в ожидании данных об инфляции в Великобритании, которые будут опубликованы во вторник. По прогнозам аналитиков, потребительские цены в стране в июле выросли на 2,7% в годовом выражении после роста на 2,6% в июне.