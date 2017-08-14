Экономика

15:53 14.08.2017

В экосистемах и лесах Запорожской области в выходные произошли более 300 пожаров

В Запорожской области за прошедшие выходные из-за засушливой жаркой погоды произошел 301 пожар в экосистемах и лесах, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в области.

"В выходные дни в регионе вспыхнули 254 пожара в экосистемах и 21 пожар в лесах. Огнем повреждено более 200 гектаров зеленых насаждений", - сообщает в понедельник пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Так, на территории Акимовского района горели 7 гектаров лесной подстилки в Богатырском лесничестве. В тушении пожара были задействованы спасательно-пожарные подразделения нескольких районов области: Мелитополя, Веселого, Акимовки и Приазовья.

Также спасатели предупреждают запорожцев о высокой пожарной опасности из-за жары и засухи, которая сохраниться в области до 20 августа, и просят земляков быть острожными. "Ведь любая искра выхлопной трубы автомобиля, брошенный окурок, любая человеческая неосторожность может привести к масштабным пожарам", - сказано в сообщении.

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