Facebook тайно запустила приложение в Китае

Компания Facebook Inc., одноименная соцсеть которой запрещена в Китае с 2009 года, запустила в КНР приложение для обмена фотографиями Colorful Balloons.

Как сообщает Associated Press, приложение появилось еще в мае этого года, однако его разработчиком указана местная компания Youge Internet Technology, которая нигде не указывает на связь с Facebook. Фирма зарегистрирована в Пекине. При этом отмечается, что функционал и дизайн приложения неотличимы от аналогичного Facebook Moments.

Приложение не пользуется особым спросом, занимая лишь 40-е место в списке самых популярных приложений в категории "фото и видео".

Представители Facebook подтвердили, что у них есть интересы в Китае. В частности, компания сотрудничает с китайскими компаниями и разработчиками, помогая им выйти на новые рынки.