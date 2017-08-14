Нацкомфинуслуг намерен обязать страховщиков осуществляющих ОСАГО и страхование жизни начинать подавать актуарные отчеты с отчетности за 2017 год

Страховщики, которые осуществляют обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспорта, страхование жизни подают актуарный отчет в Нацкомфинуслуг, начиная с годовой отчетности за 2017 год.

Такая норма закреплена в проекте распоряжения Нацкомфинуслуг о внесении изменений в Порядок составления отчетных данных страховыми компаниями по предоставлению актуарного отчета, который вынесен на заседания регулятора 15 августа.

Кроме того страховщики осуществляющие добровольное медицинское страхование, КАСКО, страхование кредитов, финансовых рисков, медицинских затрат, при этом общий размер страховых резервов ( за исключением резервов колебаний убыточности и резерва катастроф) сформированных по всем видам страхования на отчетную дату составляют более 6 млн .грн. подают актуарный отчет начиная с годовой отчетности за 2017 год.

Страховщики, деятельность которых является другой, чем вышеуказанная, подают регулятору актуарные отчеты, начиная с годовой отчетности за 2020 год.

Распоряжение набирает силу со дня его официального опубликования.