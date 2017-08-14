Минфин выступает за сокращение количества получающих академстипендии студентов до 25% в 2018

Министерство финансов Украины выступает за сокращение до 25% количества студентов высших учебных заведений, которые получают академические стипендии в 2018 году, сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

"В 2017 году процент стипендиатов уменьшен до 40-45%, то есть от 40% до 45% студентов получают на сегодняшний момент стипендию. Мы намерены на 2018 год уменьшить пропорцию до 25%", - сказал С.Марченко изданию VoxConnector.

При этом, по его словам, до 2020 года планируется уменьшить процент студентов, которые получают академические стипендии до 15% от общего числа. Вместе с тем размер стипендий планируется увеличить до уровня прожиточного уровня, а потом и приблизить к уровню минимальной заработной платы.

"Я не говорю о том, что это заработок, но это должно быть нормальное безбедное проживание", - сказал замминистра.