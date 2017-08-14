Николаевский морской порт в январе-июле увеличил перевалку на 6%

Николаевский морской порт в январе-июле 2017 года увеличил перевалку грузов на 6,1% по сравнению с январем-июлем 2016 года – до 13,116 млн тонн.

Согласно информации Администрации морских портов Украины, предприятие нарастило перевалку экспортных грузов на 3,2% - до 9,159 млн тонн, импортных – на 8,5%, до 3,032 млн тонн. Перевалка транзитных увеличилась на 7% – до 658,8 тыс. тонн, каботажных - в 3,7 раза, до 265 тыс. тонн.

За январь-июль-2017 порт нарастил перевалку наливных грузов на 25,6% - до 1,817 млн тонн, но сократил тарно-штучных на 29% - до 1,39 млн тонн, тогда как сухих сыпучих – увеличил на 10,7%, до 9,9 млн тонн.

Как сообщалось, в первом полугодии 2017 года Николаевский порт увеличил перевалку грузов на 6,3% по сравнению с первым полугодием 2016 года – до 11,405 млн тонн, в том числе предприятие нарастило перевалку экспортных грузов на 5,2% - до 8,064 млн тонн, импортных – на 7,3%, до 2,631 млн тонн. Перевалка транзитных снизилась на 8,2% – до 509,4 тыс. тонн, тогда как каботажных увеличилась вчетверо – до 200 тыс. тонн.

Николаевский морпорт располагает территорией площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом. Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.