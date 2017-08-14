Экономика

13:51 14.08.2017

Минфин запретил подавать документы на подтверждение операций по заблокированным накладным в бумажном виде

Государственная фискальная служба (ГФС) принимает сообщения и сопутствующие документы на подтверждение реальности операций по заблокированным налоговым накладным исключительно в электронном виде, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает ГФС, Министерство финансов внесло изменения в действующий приказ во избежание влияния человеческого фактора на процесс приема документов.

Документ вступил в силу 12 августа.

Согласно сообщению ведомства, изменения также предусматривают дополнительный контроль над операциями с нулевой ставкой и с операциями, которые освобождены от налогообложения. Это позволит остановить дальнейшее использование схем фиктивного кредита с налогом на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года заработала автоматическая регистрация налоговый накладных в Едином реестре налоговых накладных. Однако ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков. Приостановка регистрации налоговых документов не является блокирование регистрации накладной.

Налогоплательщик может в течении 365 дней подать в ГФС документы в рамках установленного перечня, подтверждающие реальность операции.

В течение пяти дней после приема комиссия ГФС обязана принять решение о регистрации или нерегистрации налоговой накладной. Отказ регистрации налогоплательщик может обжаловать в течение 10 дней.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Минфин выступает за сокращение количества получающих академстипендии студентов до 25% в 2018

Президент МТСБУ Гришан подал заявление о снятии полномочий

Германия инвестирует $10 млн в развитие малых и средних предприятий Украины

НБУ объявил аукцион по покупке до $50 млн

Курс биткойна продолжает бить рекорды

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть дешевеет, Brent торгуется у $51,65 за баррель

Фондовые индексы АТР, за исключением японского индикатора, выросли в понедельник

"Укрсадпром" и посольство США подготовили отчет о бизнес-перспективах производства овощей и фруктов в Украине

Николаевский морской порт в январе-июле увеличил перевалку на 6%

Акционеры НКХП утвердили докапитализацию предприятия на 27,2 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
спиннинговые катушки
РЕКЛАМА