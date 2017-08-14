Минфин запретил подавать документы на подтверждение операций по заблокированным накладным в бумажном виде

Государственная фискальная служба (ГФС) принимает сообщения и сопутствующие документы на подтверждение реальности операций по заблокированным налоговым накладным исключительно в электронном виде, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает ГФС, Министерство финансов внесло изменения в действующий приказ во избежание влияния человеческого фактора на процесс приема документов.

Документ вступил в силу 12 августа.

Согласно сообщению ведомства, изменения также предусматривают дополнительный контроль над операциями с нулевой ставкой и с операциями, которые освобождены от налогообложения. Это позволит остановить дальнейшее использование схем фиктивного кредита с налогом на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года заработала автоматическая регистрация налоговый накладных в Едином реестре налоговых накладных. Однако ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков. Приостановка регистрации налоговых документов не является блокирование регистрации накладной.

Налогоплательщик может в течении 365 дней подать в ГФС документы в рамках установленного перечня, подтверждающие реальность операции.

В течение пяти дней после приема комиссия ГФС обязана принять решение о регистрации или нерегистрации налоговой накладной. Отказ регистрации налогоплательщик может обжаловать в течение 10 дней.