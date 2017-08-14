Фондовые индексы Европы растут

Фондовые индексы стран Западной Европы поднимаются в ходе торгов в понедельник на фоне смягчения риторики властей США в отношении Северной Кореи.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился к 11:49 кв на 0,76% - до 374,98 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,55%, французский CAC повысился на 0,89%, германский DAX - на 0,96%. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 прибавил 0,91%.

Накануне министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявили, что администрация американского президента Дональда Трампа рассчитывает найти дипломатические способы для того, чтобы сделать Северную Корею зоной, свободной от ядерного оружия.

"У США нет интереса к изменению режима в стране или ускорению процесса воссоединения Северной и Южной Кореи", - отмечается в заявлении Дж.Мэттиса и Р.Тиллерсона, опубликованном в газете The Wall Street Journal.

Кроме того, участники рынка оценивают статданные о промышленном производстве в еврозоне. По данным Статистического управления Европейского союза (Eurostat), объем промпроизводства в валютном блоке в июне сократился на 0,6% по сравнению с маем и вырос на 2,6% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,5% и повышения второго на 2,8%,

Наиболее активно среди всех отраслевых подгрупп растут акции компаний горнодобывающего сектора: цена бумаг Glencore поднимается на 2,2%, Anglo American - на 1,2%, Rio Tinto - на 0,9%.

Бумаги энергетических компаний, наоборот, дешевеют на фоне снижения цен на нефть. Капитализация Royal Dutch Shell опустилась на 0,4%, Tullow Oil - на 0,7%.

Акции банков активно восстанавливаются после падения по итогам минувшей недели. Котировки бумаг Standard Chartered поднимаются на 3,3%, Deutsche Bank - на 2,3%, Commerzbank AG - на 3,2%.

Стоимость акций Danone повышаются на 1,4% на слухах, что компания может быть продана.

Цена бумаг германской энергетической компании RWE растет на 2,1% после того, как компания опубликовала сильную квартальную отчетность и дала позитивный прогноз на текущий год.