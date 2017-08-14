"Укрзализныця" заявляет об ухудшении ситуации с выгрузкой зерновых грузов портовыми элеваторами

Железные дороги Украины в период с 1 по 13 августа 2017 года погрузили 1,331 млн тонн зерна и зерновых грузов.

Как сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", наибольшая доля зерновых направлена в порты Одессы и Николаева - пока в Одесской области находится 6,2 тыс. вагонов направлением на порты, что составляет более 40% от общего парка хоппер-зерновозов страны.

"Однако с начала августа значительно ухудшилась ситуация с выгрузкой зерновых грузов портовыми элеваторами, что приводит к простоям зерновозов и скопления груженых вагонов на подходах и на путях станций", - отмечает "Укрзализныця".

Так, на станции Черноморск-Порт (получатель СП ООО "Трансбалктерминал") ежесуточно остаются неразгруженными в среднем 62 вагона, на станции Одесса-Порт (получатель ЗАО "Укрэлеваторпром") - 106 вагонов; также на ст. Одесса-Порт (получатель "Олимпекс Купе Интернейшнл") остаются 63 зерновоза.

"Нередко вагоны задерживаются из-за некачественного груза, который не может пройти санитарно-эпидемиологический контроль. Так, на станции Черноморская (ТИС) (получатель ООО "Трансинвестсервис") на прошлой неделе задержали 315 зерновозов с некачественным зерном, а на станции Химическая (того же адресата) - 264 вагонов; на ст. Черноморская (получатель ООО "Бориваж") - еще 54 ед. дефицитного подвижного состава", - сообщает "Укрзализныця".

Помимо этого, на станции Ксениево (получатель Ильичевский зерновой терминал) среднесуточный остаток составляет 76 вагонов-зерновозов. На станции Октябрьская (получатель ООО "МСП Ника-Тера") среднесуточно простаивают неразгруженных 290 вагонов и еще 21 - задержаны за несоответствия требованиям санитарно-эпидемиологического контроля.

"Железнодорожникам приходится вводить конвенционные запреты на погрузку зерновых в направлениях станций, которые не возвращают вагоны вовремя. Так, первого августа 2017 были введены два таких запреты, назначением на станции, где складывается наиболее неудовлетворительная ситуация по выгрузке", - говорится в сообщении.

Такие запреты могут быть введены - на ст. Черноморск-порт (в адрес ООО "Транссервис 2008" и Ильичевский морской порт). Также рассматриваются запросы на ввод конвенций по станции Черноморск-Порт-Экс. (в адрес "Трансбалктерминал"); на ст. Одесса-Порт ("Олимпекс Купе Интернейшнл" и "Укрэлеваторпром») и на ст. Октябрьская (МСП "Ника-Тера").