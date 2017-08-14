Создатель игры Angry Birds готовится к IPO, может быть оценен в $2 млрд

Финская компания Rovio Entertainment Oy, разработчик популярной игры для мобильных устройств Angry Birds, планирует в сентябре 2017 года провести IPO, в рамках которого может быть оценена примерно в $2 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Rovio намерена разместить акции на сумму около $400 млн в рамках IPO на местной бирже.

Источники предупреждают, что финального решения об IPO пока не принято, и компания может отказаться от этой идеи, оставшись частной еще какое-то время.

Среди консультантов Rovio по вопросу IPO - Carnegie Bank A/S, Danske Bank A/S и Deutsche Bank AG.

Выручка Rovio в 2016 году увеличилась на 34% - до 190,3 млн евро, EBIT составила порядка 17,5 млн евро после убыточного предыдущего года.

Поступления от IPO могут быть использованы компанией для финансирования второго фильма по мотивам игры Angry Birds, выход которого запланирован на 2019 год. Кассовые сборы от первого фильма "Angry Birds в кино", вышедшего в прокат в 2016 году, составили порядка $350 млн.