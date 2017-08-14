Экономика

11:24 14.08.2017

НБУ объявил аукцион по покупке до $50 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник объявил аукцион по покупке до $50 млн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 11:30 кв.

Во время предыдущего аукциона по покупке валюты, 7 августа, НБУ купил $50 млн по курсу до 25,7895 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $74,6 млн по курсу от 25,778 грн/$1 до 25,8 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,7866 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник к 11:00 укрепился до 25,6486 грн/$1 с 25,6957 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

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