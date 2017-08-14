Курс биткойна продолжает бить рекорды

Курс биткойна продолжает стремительный подъем: в минувшее воскресенье он впервые превысил отметку в $4000.

В течение торгов 13 августа стоимость криптовалюты поднималась до $4200, однако к закрытию рынка составила $4078,08, что на 4,1% выше курса на закрытие предыдущей сессии, свидетельствуют данные Coindesk.com.

В ходе торгов в понедельник курс биткойна поднялся на 0,3% - до $4125,07.

В августе биткойн подорожал более чем на 40%, с начала 2017 года - более чем на 280%.

Курс биткойна преодолел отметку в $2000 в мае, отметку в $3000 - уже в июне.

Капитализация рынка биткойна, согласно данным Coinmarketcap.com, превышает $67 млрд, капитализация рынка криптовалют в целом выросла за последние два дня на $11 млрд и составляет $137,7 млрд.

Росту курса биткойна на прошлой неделе способствовал, главным образом, высокий спрос на криптовалюту со стороны азиатских инвесторов, которые искали "тихую гавань" на фоне усиления напряженности в отношениях США и Северной Кореи, пишет MarketWatch.

Вторая по популярности криптовалюта - эфир (Ethereum) - подешевела в воскресенье почти на 5%, до $295,42. В понедельник курс эфира вырос на 2,4% - до $303,17, свидетельствуют данные Coindesk.com.

Как сообщалось, блокчейн криптовалюты биткойн с 1 августа был разделен на две цепи, в результате образовались две валюты - "классический" Bitcoin (тикер BTC) и новый Bitcoin Cash (тикеры BCC или BCH), за которым стоит небольшая группа разработчиков.

Bitcoin Cash подешевел в воскресенье на 4,3%. В понедельник курс этой криптовалюты составляет $311,36.