Поголовье КРС в Украине за 7 мес.-2017 сократилось на 0,7%, свиней - на 8,6%, птицы - возросло 1%

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на 1 августа 2017 года составило почти 4,255 млн голов, что на 0,7% меньше, чем на аналогичную дату 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

В то же время, по данным статведомства, поголовье коров за этот период снизилось на 2,3% и составило 2,134 млн голов.

Согласно данным Госстата, в январе-июле 2017 года поголовье свиней сократилось на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 6,893 млн голов, овец и коз - выросло на 1,2%, до 1,685 млн голов.

Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 июля 2016 года выросло на 1% - до 237,314млн голов.

Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, поголовье КРС в Украине (без учета временно оккупированной территории АРК и зоны проведения АТО) в 2016 году составило 3,682 млн голов, что на 1,8% меньше, чем в 2015 году. Поголовье свиней в 2016 году сократилось на 5,8% - до 6,669 млн голов, овец и коз - на 0,8%, до 1,315 млн голов, птицы – на 1,1%, до 201,7 млн голов.