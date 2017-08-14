Экономика

11:12 14.08.2017

Украина за 7 мес.-2017 сократила производство молока на 0,9%, яиц - увеличила на 0,9%

Производство молока в Украине в январе-июле 2017 года (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения АТО) сократилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 6,14 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики, производство яиц за семь месяцев 2017 года возросло на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 9,413 млрд шт.

Производство мяса (в живом весе) в январе-июле возросло на 0,4% - до 1,788 млн тонн.

Как сообщалось со ссылкой на статданные, производство молока в Украине в 2016 году сократилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 10,382 млн тонн, яиц – на 10% - до 15,1 млрд шт. В 2016 году мяса (в живом весе) в стране было произведено 2,324 млн тонн - на 0,04% больше, чем в 2015 году.

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Интерфакс-Украина
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