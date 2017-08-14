Гриневич допускает унификацию перечней предметов ВНО, необходимых для поступления на одну специальность в разные вузы с 2018

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что Минобразования рассматривает возможность введения с 2018 года унифицированные перечни необходимых предметов внешнего независимого оценивания (ВНО) для поступления на одну и ту же специальность в разные высшие учебные заведения.

"Один из вариантов – унификация перечня необходимых предметов для поступления на одну и ту же специальность в разные вузы, чтобы абитуриент не разрывался от необходимости подавать разные сертификаты внешнего независимого оценивания", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина", говоря о планируемых изменениях в правилах поступления на 2018 год.

Министр отметила, что такие универсальные перечни предметов ВНО для каждой специальности будут обсуждаться с общественностью.

По словам Л.Гриневич, в 2017 году многие вузы самостоятельно выставили себе норму, что обучение по той или иной программе они будут проводить только в том случае, если у них будет, например, пять абитуриентов (могло быть и больше, и меньше), которые поступили на места государственного заказа.

"Однако в таком случае, если на программу поступило только двое бюджетников, то программа не открывается. Тех двоих бюджетников электронная программа автоматически распределяет в вузы, которые были ниже у них по приоритету", - сказала министр.

При этом, если абитуриенты подавляли только одно заявление на одну программу подготовки, и она не открывалась – то они теряли возможность поступить в вузы.

Всего таких случаев в 2017 году было более 400 и в каждом из них Минобразования искало возможность и предлагало таким абитуриентам места на бюджете в других вузах.

Полный текст интервью министра образования и науки Лилии Гриневич будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.