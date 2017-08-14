Экономика

10:37 14.08.2017

"Укравтодор" готов объявить тендер на разработку проекта строительства северного объезда Львова

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") согласовало техническое задание на разработку проектной документации для строительства Северной объездной автомобильной дороги Львова, в ближайшее время будет объявлен тендер на разработку проектной документации на строительство этой дороги.

Северная объездная дорога Львова сообщает международную трассу М-06 / Е-40 и национальную Н-17 Львов - Луцк с международными трассами М-09, М-10, М-11, которые обеспечивают сообщение между Украиной и Польшей.

Протяженность новой объездной дороги составит 24 км. Дорога будет иметь четыре полосы движения - по две в каждую сторону. На ней предусмотрено возведение трех эстакад из железобетонных конструкций длиной соответственно 191 м, 551 м и 332 м.

Для обеспечения миграции животных будет построен биопереход в виде конструкции из металлических гофрированных элементов.

На пересечении с дорогами международного и национального значения предусмотрено строительство двухуровневых транспортных развязок. На пересечении международной дороги М-09 Львов - Рава-Русская планируется полная развязка по типу "клеверный лист".

В месте пересечения новой объездной дороги с трассой М-06 Киев-Чоп и Н-17 Львов - Луцк возле с. Малые Подлески планируется обустроить транспортную двухуровневую развязку по типу "неполный клеверный лист". Для движения по направлению из Киева в сторону Львова, а также со стороны Тернополя в направлении границы по трассе международного коридора Go Highway запланированы скоростные съезды.

Для отдыха водителей и пассажиров будут устроены площадки временной остановки автотранспорта. В их пределах предусмотрены стоянки для легкового, автобусного и грузового транспорта, места для отдыха пассажиров.

В рамках двухуровневых и одноуровневых транспортных развязок в начале и в конце проектной участка предусмотрено освещение в темное время суток.

Как сообщалось со ссылкой на министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Украина в ближайшие годы сконцентрируется на развитии пограничной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска, в частности на украинско-польской границе.

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