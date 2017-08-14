"Укравтодор" готов объявить тендер на разработку проекта строительства северного объезда Львова

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") согласовало техническое задание на разработку проектной документации для строительства Северной объездной автомобильной дороги Львова, в ближайшее время будет объявлен тендер на разработку проектной документации на строительство этой дороги.

Северная объездная дорога Львова сообщает международную трассу М-06 / Е-40 и национальную Н-17 Львов - Луцк с международными трассами М-09, М-10, М-11, которые обеспечивают сообщение между Украиной и Польшей.

Протяженность новой объездной дороги составит 24 км. Дорога будет иметь четыре полосы движения - по две в каждую сторону. На ней предусмотрено возведение трех эстакад из железобетонных конструкций длиной соответственно 191 м, 551 м и 332 м.

Для обеспечения миграции животных будет построен биопереход в виде конструкции из металлических гофрированных элементов.

На пересечении с дорогами международного и национального значения предусмотрено строительство двухуровневых транспортных развязок. На пересечении международной дороги М-09 Львов - Рава-Русская планируется полная развязка по типу "клеверный лист".

В месте пересечения новой объездной дороги с трассой М-06 Киев-Чоп и Н-17 Львов - Луцк возле с. Малые Подлески планируется обустроить транспортную двухуровневую развязку по типу "неполный клеверный лист". Для движения по направлению из Киева в сторону Львова, а также со стороны Тернополя в направлении границы по трассе международного коридора Go Highway запланированы скоростные съезды.

Для отдыха водителей и пассажиров будут устроены площадки временной остановки автотранспорта. В их пределах предусмотрены стоянки для легкового, автобусного и грузового транспорта, места для отдыха пассажиров.

В рамках двухуровневых и одноуровневых транспортных развязок в начале и в конце проектной участка предусмотрено освещение в темное время суток.

Как сообщалось со ссылкой на министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Украина в ближайшие годы сконцентрируется на развитии пограничной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска, в частности на украинско-польской границе.