Глава ФРБ Далласа будет ждать сигналов усиления инфляции, прежде чем поддерживать подъем ставки

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан считает текущий уровень базовой процентной ставки уместным на данный момент, однако хотел бы увидеть четкие сигналы усиления инфляции в США, прежде чем поддерживать ее дальнейшее повышение.

Выступая на мероприятии в Техасском университете в пятницу, Р.Даллас заявил, что был "активным сторонником" двух повышений ставки Федрезервом в этом году, поскольку был уверен, что улучшение ситуации на американском рынке труда начнет создавать больше инфляционного давления.

"Сейчас я действительно хочу увидеть больше сигналов того, что есть какой-то прогресс в движении к целевому показателю инфляции", - цитирует Р.Каплана Dow Jones.

Федеральная резервная система (ФРС) ранее дала понять, что может поднять ставку в третий раз в этом году - еще на 0,25 процентного пункта, однако рыночные ожидания относительно такой возможностью ослабляются в связи с сигналами сохранения низкой инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле 2017 года повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличились на 1,7% относительно июля прошлого года, сообщило в пятницу министерство труда страны.

В обоих случаях инфляция усилилась на 0,1 процентного пункта с июньских уровней.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в июле выросли на 0,1% за месяц и на 1,7% - за год.

Темпы инфляции в США уже пять месяцев подряд не дотягивают до прогнозов - это самый слабый результат с 2010 года.

Согласно пятничным данным CME Group, вероятность того, что Федрезерв не станет поднимать ставку в третий раз в текущем году, оценивается рынком в 64% по сравнению с 41% месяц назад.

Р.Каплан подтвердил в своем выступлении, что ФРС в скором времени намерена объявить о начале сокращения объема активов на балансе.

Согласно его оценкам, темпы роста экономики США в 2017 году превысят 2%.

Еще один представитель ФРС - глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, известный своим "голубиным" настроем, заявил в пятницу, что при столь низкой инфляции некоторое ее усиление не будет проблемой для экономики, хотя многие в ФРС этого боятся.

Н.Кашкари является единственным из членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), голосовавших против подъема ставки Федрезервом в этом году, пишет MarketWatch.

По словам Н.Кашкари, его оппоненты в ФРС рассказывают друг другу "страшилки" о высокой инфляции зарплат, что пугает их и склоняет к повышению процентной ставки.

Он добавил, что не видит сигналов того, что темпы роста зарплат ускоряются или могут начать внезапно ускоряться.

Июльские данные об инфляции поддерживают "выжидательный подход", отметил Н.Кашкари.

"Инфляция составляет порядка 1,7%. Если она начнет ускоряться и составит 2,3-2,4% или даже 2,5%, что в этом такого", - сказал он.

Р.Каплан и Н.Кашкари входят в число голосующих членов FOMC в этом году.

Следующее заседание FOMC пройдет 19-20 сентября.