Цены на нефть снижаются на опасениях избытка предложения

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю существенным снижением на ожиданиях ослабления спроса на сырье при увеличении добычи.

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 кв подешевели на $0,19 (0,37%) до $51,71 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,24 (0,49) - до $48,35 за баррель. С начала текущей недели WTI подешевела на 2,8%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогнозы спроса на нефть, добываемую ОПЕК, на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), как на текущий, так и на следующий год.

При этом МЭА заявило, что добыча нефти странами ОПЕК в июле, по его оценкам, выросла на 230 б/с, до рекордных с начала года 32,84 млн б/с. Уровень выполнения ОПЕК сделки по сокращению нефтедобычи упал в июле до 75% с июньских 78%, не ОПЕК - сократился до 67%, свидетельствуют оценки МЭА.

Накануне ОПЕК сообщила об увеличении производства нефти в июле на 173 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем, до 32,869 млн б/с, главным образом, за счет наращивания добычи Ливией и Нигерией.

"Возобновившиеся опасения по поводу избытка предложения нефти оказали давление на рынок. Данные об увеличении добычи ОПЕК поставили под вопрос эффективность соглашения по ограничению производства нефти", - говорится в обзоре экспертов Julius Baer.

"Учитывая, что спрос сейчас сезонно находится на пике, а летний автомобильный сезон в США сойдет на нет в ближайшие недели, крупные сокращения запасов нефти в США становятся все менее вероятными", - отмечают эксперты банка.

"Мы сохраняем нейтральную позицию по рынку и ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в боковом тренде, поскольку растущее производство сланцевой нефти и стагнирующий спрос со стороны западных потребителей подрывают эффективность ближневосточного соглашения об ограничении производства", - заявил глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.