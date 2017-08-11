Экономика

17:52 11.08.2017

ФГВФЛ перечислил НБУ 400 млн грн в счет досрочного погашения части кредита

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 10 августа досрочно погасил часть кредита Национального банка Украины (НБУ) в сумме 400 млн грн, сообщается на веб-сайте Фонда.

"Благодаря поступлениям от реализации активов банков, находящихся в процессе ликвидации, произошло пополнение средств в достаточном объеме для обеспечения бесперебойной работы Фонда, как минимум, до конца 2017 года. По расчетам ФГВФЛ, накопленного запаса средств достаточно для погашения части кредита НБУ, который был привлечен в 2014 году. Такое погашение не несет угрозы финансовому состоянию Фонда в ближайшей перспективе, уменьшает расходы на обслуживание долга и является первым признаком стабилизации системы гарантирования", - отмечено в сообщении.

ФГВФЛ напоминает, что в течение 2014-2016гг для обеспечения выплат возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд привлекал кредиты у НБУ и Министерства финансов Украины. Стоимость этих заимствований для Фонда составляла от 10% до 12,5% годовых. По состоянию на 11 августа 2017 года остаток задолженности Фонда по соответствующим кредитам составляет 68 млрд 224,9 млн грн, в том числе: 8 млрд 666,3 млн грн - задолженность по кредитам НБУ и 59 млрд 558,6 млн грн - перед Министерством финансов.

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