Нацкомфинуслуг заслушает объяснение членов МТСБУ о невыполнении требования по своевременному внесению информации в ЦБД

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) 15 августа заслушает объяснения всех членов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) о причинах несвоевременного внесения (в течение двух дней) информации в Централизованную базу данных (ЦБД) о заключенных договорах обязательного страхования гражданской ответственности.

"Сегодня мы составили акты, каждый, кто с этим не согласен, кто может доказать, что он не нарушал требования, будет иметь возможность во вторник отстоять свою позицию на заседании комиссии. Мы всех пригласили в один день рассмотреть эти вопросы на 11.00", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Денис Ястреб.

При этом он отметил, что сложившаяся ситуация с получением всеми членами бюро "писем счастья" не должна быть для них новостью, поскольку комиссия и он лично многократно предупреждали о таких проверках.

"В первый раз я объявил, что комиссия будет это делать, немногим более года назад, во второй раз - на общем собрании членов МТСБУ, далее - форуме в Одессе, на заседаниях коордсовета и Нацкомфинуслуг, когда согласовывали электронный полис, на заседании как коорсовета, когда увеличили отчисление в Фонды. Этот период и был подготовительным этапом", - сказал Д.Ястреб.

Он также выразил мнение, что требование о внесении в ЦБД информации в течении двух дней является правильным, поскольку "мы живем во время информатизации и компании которые не могут построить свой бизнес-процесс, чтобы информация попадала в базу данных как можно скорее, не готовы и к "электронному полису". Кроме того, за все время существования документа (с 2010 года - ИФ) ни от ассоциаций, ни от страховщиков комиссия не получила ни одного предложения по изменению этой нормы (два дня).

"Действительно, все страховщики получили акты. Я не вижу больших проблем, трудностей, чтобы организовать бизнес-процессы для передачи информации о заключенных полисах в необходимом формате. Сейчас есть интернет, мобильная связь, т.е., есть все необходимое, чтобы можно это было сделать. И подтверждением моих слов является то, что средний процент несвоевременно внесенных полисов колеблется в районе 10-30%, и только у некоторых "зашкаливает" больше. Наша задача - сделать так чтобы абсолютное большинство договоров, возможно, за исключением небольшого процента из-за каких-то технических вещей, могло попасть в базу вовремя", - констатировал он.

Отвечая на вопрос агентства о возможных санкциях к страховщикам, которые не смогут во вторник доказать свою правоту, Д.Ястреб сказал, что рассмотрения актов комиссия примет по ним решения.

"Не думаю, что это будут какие-то жесткие меры. Думаю, это будет решение, которое поможет страховщикам еще раз задуматься над этими процессами. Мы будем и дальше контролировать эти вопросы, в дальнейшем за такие нарушения будут применяться исключительно финансовые санкции", - отметил он, подчеркнув, что аннулирования лицензий или введения временных администраций и т.д. не будет.

Говоря о дальнейших планах регулятора, Д.Ястреб сказал, что после того как заработает "электронный полис" и будет проанализирована его действенность, будут исправлены возникшие проблемы, можно будет говорить о невозможности заключения бумажной версии договора без регистрации в базе данных. Это делается только с одной целью: чтобы клиенты не пострадали вследствие невыполнения страховщиками законодательства и из-за неоперативного внесения ими данные о полисах в базу.