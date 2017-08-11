Глава НБУ будет в отпуске до конца сентября

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева с 8 по 26 сентября будет продолжать находиться в отпуске, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.

Как уточнили в пресс-службе, указанный период включает 15 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы, а также 20 дней отдыха, накопленных во время пребывания на должности главы НБУ и за работу в выходные во время командировки.

В пресс-службе при этом отметили, что глава НБУ не намерена возвращаться к работе в центробанк.

Как сообщалось, глава НБУ Валерия Гонтарева 6 апреля подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года.

С 11 мая по 7 августа В.Гонтарева находилась в оплачиваем отпуске, исполняющим обязанности главы центробанка назначен ее первый заместитель Яков Смолий.

В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.

Затем длительное время Нацбанк возглавлял первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах – в 2000-2002 годы, 2004-2010 годы.

С конца 2002-го по 2004 год НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 годах премьером Арсений Яценюк. В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.