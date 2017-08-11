Германская EWE впервые превратит газохранилища в соляных пещерах в гигантский аккумулятор

Германская энергокомпания EWE AG планирует превратить две соляные каверны (пещеры), которые сейчас используются для хранения природного газа, в первый в своем роде аккумулятор - крупнейший электрохимический источник энергии.

Пока проект носит экспериментальный характер, однако в случае успеха он может быть реплицирован и в других подземных газохранилищах, если спрос на газ начнет снижаться.

Два хранилища объемом около 100 тыс. кубометров каждое являются частью кластера из восьми пещер в Йемгуме на северо-западе Германии, сообщил "Интерфаксу" руководитель проекта Ральф Рикенберг. Проект получил название brine4power, что в приблизительном переводе означает "энергия из солевого раствора".

Аккумулятор обеспечит хранение 700 МВт - этой электроэнергии хватит, чтобы обеспечить весь Берлин на один час.

Технология проточного редокс-аккумулятора, которая легла в основу brine4power, известна с 1940 года, но ее никогда ранее не использовали в соляных пещерах. В кавернах разместят электрохимически активированные растворы: в одной - анолит, в другой - католит. Часто в компонентах редокс-аккумуляторов используют ванадий и серную кислоту. "Мы же используем соляной раствор и полимеры, которые можно заряжать электронами и снимать заряд", - пояснил Р.Рикенберг.

Такие компоненты устойчивее и надежнее традиционного подхода. Кроме того, полимеры существенно дешевле редких металлов, которые обычно составляют до 90% стоимости проточных редокс-аккумуляторов, сообщил Interfax Natural Gas Daily исследователь института Грэнтэма при Имперском колледже Лондона Оливер Шмидт. Институт Грэнтэма преимущественно занимается исследованиями изменения климата и окружающей среды.

Плановый срок службы пещерного аккумулятора составляет 20 лет, предполагается, что за это время пройдет от 10 тыс. до 20 тыс. циклов заряда-разряда. Пуск в эксплуатацию намечен на 2023 год. Сейчас проект проходит стадию лабораторного тестирования на опытном образце меньшего размера.

В пещеры Йемгума проект будет переведен в следующем году, для начала будут установлены небольшие пилотные аккумуляторы. Стоимость размещения финальной полномасштабной версии на 700 МВт оценивается в 120 млн евро.

По мнению О.Шмидта, потоковый редокс-аккумулятор EWE лучше подходит для долгосрочного хранения больших объемов электроэнергии, чем существующие варианты аккумуляторов, основанные на литии.

Однако его коллега из Имперского колледжа Лондона Владимир Юфит, считает, что подобные проекты будут сложными, поскольку в каждом случае придется адаптировать технические спецификации к условиям конкретной пещеры, а это грозит высокими капзатратами. Кроме того, существует вопрос логистики, поскольку соляные каверны могут находиться далеко от центров производства и потребления электроэнергии, отмечает эксперт.

Вместе с тем аналитик британской консалтинговой компании IDTechEx Лоренцо Гранде полагает, что высокие капиталовложения будут компенсироваться продолжительным сроком службы. "Потоковые редокс-аккумуляторы дороже с точки зрения капзатрат, требуемых для их установки, но они очень дешевы в эксплуатации и, как ожидается, могут работать с той же эффективностью 20 лет и больше", - сказал он "Интерфаксу".