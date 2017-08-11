Bitcoin в настоящее время не имеет определенного правового статуса в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) констатирует отсутствие у так называемой "криптовалюты Bitcoin" определенного правового статуса в Украине.

"Bitcoin сейчас не имеет определенного правового статуса в Украине. Определение такого статуса осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулирования сделок с ним в мире", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Он обратил внимание, что в ряде стран официально разрешены операции с Bincoin. Обычно Bincoin рассматривается как товар или инвестиционный актив и для целей налогообложения подчинен соответствующему законодательству. В некоторых странах Bitcoin признают расчетной денежной единицей.

"Например, законодательство ЕС в настоящее время классифицирует Bitcoin как "цифровое представление стоимости, которое не подтверждено центральным банком или государственным органом и не привязано к юридически установленным валютным курсам и которое может использоваться как средство обмена для покупки товаров и услуг, их передачи и хранения, и может приобретаться в электронном виде. При этом обмен традиционными валютами на единицу Bitcoin освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость", - отметил О.Чурий.

Вместе с тем в Израиле Bitcoin не подпадает под юридическое определение валюты ни как финансовое обеспечение, ни как налогооблагаемый актив. Каждый раз, когда продается Bitcoin, продавец должен уплатить налог на прирост капитала.

Народный банк Китая считает Bitcoin виртуальным товаром, а не валютой, и его продажа может облагаться НДС. Подобный подход - у Японии, где Bitcoin признается ценностью, подобной активу (asset-like values). Его продажа облагается японским аналогом НДС.

В Австралии Bitcoin рассматривается как собственность, а транзакции с ним - как бартер.

В Канаде Bitcoin вообще определяется как "нематериальный актив", а транзакции с ним - также как бартер.

"Таким образом, в разных странах Bitcoin классифицируют по-разному - как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и тому подобное. Со своей стороны, Национальный банк Украины пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений", - сказал О.Чурий.

В то же время он добавил, что НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг для выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin и его регулирования.

"С участием указанных государственных учреждений этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании Совета по финансовой стабильности, которое планируется провести до конца августа", - отметил замглавы НБУ.