Украинские предприятия в июле импортировали газ по средней цене $214,5/тыс. куб. м – МЭРТ

Украинские предприятия в июле 2017 года импортировали газ по средней цене 5 тыс. 566,2 грн, или $214,5 за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

В январе-2017, согласно данным МЭРТ, цена импорта газа за 1 тыс. куб. м составляла $229,51 (6032,85 грн), в феврале – $246,88 (6681,88 грн), в марте – $248,13 (6668,77 грн), в апреле – $232,17 (6235,39 грн), в мае – $208,38 (5 тыс. 506,82 грн), в июне - $213,7 (5 тыс. 565,76 грн).

Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.