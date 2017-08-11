НАБУ положительно оценивает намерение НБУ ограничить закон "О валюте" регулированием общих правил движения капитала

Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) положительно оценивает предложение Национального банка Украины (НБУ) установить в рамках законопроекта "О валюте" только общие правила движения капитала, а не каждой отдельной транзакции.

"Все внутренние операции должны прописываться подзаконными актами, такими как постановления НБУ. Такой подход позволит регулятору быть более гибким в вопросах валютной регуляции и либерализации валютного рынка, и это абсолютно логично, учитывая нынешние реалии динамичного рынка, который развивается в Украине", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

"Устаревшая и осложненная изменениями система валютного регулирования в Украине заставляет импортеров и экспортеров закрывать реальные сделки за пределами Украины, что сдерживает привлечение иностранных инвестиций. Поэтому дебюрократизация процедур валютного регулирования является первейшей задачей комплексной либерализации", - добавила она.

Говоря о конкретных новшествах представленного Нацбанком законопроекта, Е.Коробокова отметила отказ регулятором от принципа выдачи индивидуальных лицензий, вместо которых будут выдаваться разрешения с указанием предельной суммы. Помимо этого, ценные бумаги уже не будут валютными ценностями.

"Последнее очень важно, поскольку теперь будет приниматься во внимание не то, в какой валюте ценные бумаги номинированы, а то, в какой валюте осуществляются связанные с ними расчеты, что соответствует экономическому смыслу", - подчеркнула директор НАБУ.

В то же время Е.Коробкова обратила внимание, что проектом закона декларирует равенство прав резидентов и нерезидентов, хотя в определенных случаях могут устанавливаться различные режимы регулирования для различных субъектов валютных операций.

По ее мнению такое предложение может иметь негативные последствия из-за осложнений в выполнении функций агентов валютного контроля и исков субъектов валютных операций.

Согласно действующим актам НБУ, резиденты и нерезиденты имеют различные права.

По мнению Е.Коробковой регулятору также необходимо определить одинаковый подход к валютному контролю работ и услуг.

"Сегодня присутствует нечеткость при определении работ и услуг в рамках действующего законодательства, что приводит к чрезмерной нагрузке на банки при осуществлении валютного контроля, большой вероятности ошибок, конфликтов между банками и их клиентами", - сказала она.

В целом Е.Коробкова отметила единство среди банков в вопросе необходимости изменения действующих правил валютного регулирования. По ее мнению, существует большая вероятность, что законопроект будет зарегистрирован в парламенте еще до конца осени.